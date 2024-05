Taarabt, stoccata a Pippo Inzaghi: "Preferì Cerci. Suo fratello bravo, lui…"

Adel Taarabt, ex attaccante rossonero ora all'Al-Nasr, è tornato a parlare della sua esperienza al Milan e lo ha fatto in un video pubblicato su Tk Tok dalla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "Se ho sentito affetto dai tifosi del Milan? Sì sì, anche adesso, sempre, quando mi vedono gli italiani che lavorano qua... Solo sei mesi... Non è che ho giocato tre anni. Mi chiedono 'Come mai non ti hanno preso?'. Al Milan mi sono divertito, mi è piaciuto anche per la gente, come si mangia. Noi nordafricani siamo simili agli italiani. A noi ci piace ridere, siamo furbi, un po' come loro. In Italia si mangia troppo bene".

Il marocchino è tornato poi sull'addio al Milan: "Sai…indossi la maglia del Milan, giochi a San Siro davanti a 80 mila tifosi, ti senti amato quando esci in giro in città, e poi sono dovuto tornare al QPR. Un club che comunque amo, che era importante per me ma giocava in Championship. Mi sono detto: ‘Ho giocato in Champions League e devo tornare qui?‘. Nella mia testa non era possibile. A marzo, dopo 2 mesi, il Milan mi voleva già riscattare, poi poco dopo la situazione con Seedorf era poco chiara e bla bla bla. Si parlava di Inzaghi, che sarebbe venuto lui. E alla fine, non so, Inzaghi non mi voleva perchè preferiva Cerci…che decisione! Con tutto il rispetto per Inzaghi dissi: ‘Ditemi tutto ma non questo‘. Dopo si è vista la sua carriera…suo fratello bene eh, lui… E’ il calcio, devi accettarlo ma per me fu difficile perchè ero così felice a San Siro, coi tifosi. Io sono un ragazzo semplice, andavo ovunque a Milano, tutti mi vedevano e il sabato mi sentivo come se stessi giocando a casa. Dopo quello, 18 mesi difficili”.