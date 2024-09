Youth League, Milan-Liverpool 0-0: il tabellino del match

vedi letture

Si chiude con un pareggio senza reti l'esordio stagionale della Primavera nella UEFA Youth League 2024/25: 0-0 il risultato finale tra Milan e Liverpool al PUMA House of Football. I rossoneri hanno comandato la partita e gestito ritmo e possesso con grande personalità ma non sono riusciti a legittimare nel punteggio quanto avrebbero meritato sul campo. Quelli validi per la 1ª giornata sono stati novanta minuti intensi ma che hanno prodotto poche vere e proprie occasioni da rete da entrambi i lati. Dopo un primo tempo bloccato la formazione di Mister Guidi ha messo alle corde i Reds nella ripresa, senza però riuscire a concretizzare.

Le palle-gol principali sono capitate su testa e piedi di Camarda e Bonomi, il numero 9 è stato fermato dal palo, il numero 30 da un intervento miracoloso di Misciur nel finale di gara. Gli applausi al fischio finale sono sicuramente meritati per questa squadra, brava a non concedere nulla ai talentuosi avversari di giornata e in continua crescita. La formula della competizione è inedita, l'obiettivo è di essere ancora protagonisti come nei due anni precedenti, il primo test è stato positivo in questo senso. Adesso testa al Derby: domenica 22 settembre alle 11.00 è in programma la stracittadina sul campo dell'Inter. Avanti così!

LA CRONACA

Fase di studio in avvio, è il Milan a tenere il possesso mentre il Liverpool prova a ripartire in velocità. Le prime chance della gara capitano sui piedi di Morrison, che non inquadra lo specchio con due tentativi dal limite tra il 18' e il 20'. I rossoneri rispondono al minuto 28: anticipo di Comotto che serve Camarda, il 9 libera Sia con il tacco ma il suo destro è troppo debole per impensierire Misciur. Gigante l'occasione per il Milan al 42', quando Bakoune si incunea in area e mette teso al centro, dopo un rimpallo la sfera finisce sul destro di Liberali che colpisce Misciur da pochi passi. Il primo tempo si chiude senza reti.

Partenza intensa nella ripresa. I cross di Bakoune prendono controtempo la retroguardia inglese, ma Camarda (47') e Stalmach (55') non inquadrano lo specchio di testa. Ancora Milan. Al 56' Camarda allarga per Ibrahimović che calcia da posizione defilata trovando l'opposizione di Misciur, mentre un minuto più tardi il colpo di testa del numero 9 rossonero si stampa sul palo. La formazione di Guidi insiste e chiude i Reds nella propria metà campo con una pressione efficace, manca solo l'ultimo passaggio. Due conclusioni dal limite di Comotto prima e Sala poi preoccupano ancora il Liverpool tra il 73' e il 75', l'ultima chance della partita è ancora rossonera ma Misciur alza miracolosamente sopra la traversa il destro ravvicinato di Bonomi al minuto 85. Finisce 0-0.

IL TABELLINO

MILAN-LIVERPOOL 0-0

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Liberali (14'st Bonomi), Stalmach (44'st Mancioppi), Comotto (36'st Perin); Sia (1'st Sala), Camarda (14'st Scotti), Ibrahimović. A disp.: Colzani; Colombo, Frugnoli, Perera. All.: Guidi.

LIVERPOOL (5-4-1): Misciur; Nallo, Esdaille, Pinnington, Lucky Omoruyi, Laffey; Morrison, Kelly (21'st Ngumoha), Young (41'st Figueroa Norales), Nyoni; Kone-Doherty (41'st Pitt). A disp.: Hall-Macdonald; Ayman, Onanuga, Sonni Lambie. All.: Lewtas.

Arbitro: Granit Maqedonci (SWE).

Ammoniti: 12' Camarda (M), 23' Pinnington (L), 23'st Laffey (L).