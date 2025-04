Bologna, stagione finita per l'attaccante spagnolo Estanis Pedrola

Altro stop per Estanis Pedrola, che non sta vivendo benissimo la sua prima occasione in Serie A, con la maglia del Bologna. "Gli esami cui è stato sottoposto Estanis Pedrola hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane", recita il comunicato di oggi del club felsineo. A meno di sorprese, per Pedrola il campionato si è chiuso qui.

Il Bologna affronterà il Milan in due occasioni da qui a fine stagione. La prima il prossimo venerdì 9 maggio in occasione del 36° turno di campionato di Serie A Enilive che si disputerà a San Siro. La seconda, ben più importante e attesa, mercoledì 14 maggio alle 21 nella partita valida per la finale di Coppa Italia che per i colori rossoneri è un'opportunità di rendere meno amara una stagione difficile ma soprattutto l'ultima verosimile chance di staccare un ticket per l'Europa l'anno prossimo.