Campobasso, Cirrincione: "Questo club merita rispetto. Pronti per il Milan Futuro, i giocatori stanno a mille"

Nicola Cirrincione, vice presidente del club molisano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Campobasso-Milan Futuro. Queste le sue dichiarazioni:

Momento delicato?

“Momento delicato sì e no, perché è questo il campionato e questo è il girone. È un girone tostissimo dove veniamo da 10 risultati utili prima di queste due sconfitte. Ma bisogna anche vedere queste sconfitte. Sono un po’ deluso perché Campobasso merita rispetto. Noi siamo qui da tre anni e non ci siamo mai lamentati, ma è arrivato il momento di farci sentire. Quello che ho visto in campo, dalla prima giornata a domenica, è stato veramente scandaloso. Parliamo di arbitraggi. La gente di Campobasso merita rispetto, la nostra proprietà merita rispetto. Non voglio fare nessun nome. È impossibile vedere quello che è successo domenica, dai due rigori alla mancata espulsione. Se prendiamo l’espulsione ad Arezzo, che dopo 15-20 minuti può andare anche come un giallo, al rigore della Virtus Entella al 90esimo che non esiste, e non ci danno il calcio di rigore su Di Stefano… Sono stato male. Domenica mattina, prima della partita, ero felice, l’aria di Campobasso mi trasforma. Però poi la sera sono dovuto scappare dallo stadio perché è inguardabile una cosa del genere. E vi ripeto. Meritiamo rispetto. Domani faremo la partita come le altre, per vincere. Non ci spaventiamo di nessuno, ce la giocheremo fino alla fine”.

Come sta la squadra?

“Sono appena tornato dalla rifinitura. I ragazzi stanno a mille, sono molto arrabbiati come la proprietà, non vedono l’ora che sia domani. Siamo pronti per domani, giocheremo contro una squadra giovane, il Milan Futuro. Non giochiamo contro una rappresentativa, ma contro uno dei migliori club al mondo che domani ci darà tanto filo da torcere. Noi siamo pronti per questa battaglia domani. La rifinitura è andata bene a parte per lo sfortunato Bigonzoni che ne avrà per un paio di settimane. Ci sarà fuori anche Bosisio, che torna per la trasferta di Perugia”.