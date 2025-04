Bologna, lesione al soleo per Holm: out 2-3 settimane

Tegola per il Bologna che sarà l'avversario del Milan nella finale di Coppa Italia che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 maggio. La squadra di Vincenzo Italiano ieri sera ha vinto anche la gara di ritorno nella semifinale contro l'Empoli (2-1, risultato complessivo 5-1) e si è guadagnata il pass per l'atto finale contro i rossoneri.

Oggi, però, non arrivano buone notizie per il tecnico rossoblù. Questa mattina, come comunicato dal Bologna sul suo sito ufficiale il laterale Emil Holm si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo che lo terrà fermo ai box per le prossime 2-3 settimane. Va da sè, dunque, che il calciatore sia in dubbio per la finale di Coppa così come la sfida che si giocherà a San Siro in campionato qualche giorno prima.

La nota del Bologna: "Gli esami cui è stato sottoposto Emil Holm hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane".