Venezia, Di Francesco: "Grande voglia da parte di tutti per un risultato importante"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia prossimo avversario del Milan in campionato, domenica alle 12.30, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida ai rossoneri. Leggi tutte le sue dichiarazioni, raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com.

Sugli infortunati?

"Qualche problema Ellertsson e Marcandalli, ma credo potremo recuperarli. Recuperiamo Fila dalla squalifica, Yeboah si è allenato con continuità. Con una condizione psicofisica adeguata alla gara".

Dubbi di formazione?

"Un paio, non vi posso dire dove. Sono sereno quando li ho. Vedo grande voglia da parte di tutti per cercare di ottenere un risultato importante".

Di Oristanio ha detto che non era al meglio: parlava solo dal punto di vista psicologico o anche fisico?

"E' un insieme di cose, deve riacquistare l'autostima attraverso il lavoro. Non conosco altre strade. Dimostrare all'allenatore, a te stesso ed ai compagni che ci sei. E' un lavoro che puoi fare solo tu. Anche Ori però ci sta mettendo davvero grande impegno per dare una mano alla squadra. Non si deve sentire troppo responsabilizzato, è la squadra che ha responsabilità".

Filip Stankovic come sta?

"Si sta allenando con la squadra da una settimana e sono molto contento di questo. Non ha fastidio al ginocchio, questo è il primo passo, step by step valuteremo poi il da farsi, per coinvolgerlo".

