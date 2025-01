Girona come il Milan: gli eurorivali perdono nel weekend e sono ottavi

Il Milan si lecca le ferite per il ko subito contro la Juventus, ma nemmeno il Girona, prossimo avversario dei rossoneri, se la passa meglio. I catalani hanno perso in casa contro il Siviglia nell'ultimo turno de LaLiga: 1-2 il finale con il vantaggio di Arnau Martinez ribaltato da Saul Niguez e Lukebakio. Come il Milan, anche la squadra di Michel si trova all'ottavo posto in classifica.

Questa la formazione scesa in campo nell'ultimo turno di campionato (4-5-1): Gazzaniga; Arnau Martinez, David Lopez, Krejci, Blind; Asprilla (69' Van de Beek), Tsygankov, Oriol Romeu (69' Solis Romero), Martin, Gil (89' Portu); Ruiz (68' Stuani).



PROGRAMMA CHAMPIONS, 7ª GIORNATA

MARTEDI 21 GENNAIO

Atalanta - Sturm Graz (18.45)

Monaco - Aston Villa (18.45)

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen (21)

Benfica - Barcellona (21)

Bologna - Borussia Dortmund (21)

Brugge - Juventus (21)

Liverpool - Lille (21)

Slovan Bratislava - Stoccarda (21)

Stella Rossa - PSV Eindhoven (21)

MERCOLEDI 22 GENNAIO

Lipsia - Sporting CP (18.45)

Shakhtar - Brest (18.45)

Arsenal - Dinamo Zagabria (21)

Celtic - Young Boys (21)

Feyenoord - Bayern (21)

Milan - Girona (21)

Paris Saint-Germain - Manchester City (21)

Real Madrid - Salisburgo (21)

Sparta Praga - Inter (21)

CLASSIFICA AGGIORNATA

Liverpool 18 (+12)

Barcellona 15 (+14)

Arsenal 13 (+9

Bayer Leverkusen 13 (+7)

Aston Villa 13 (+6)

Inter 13 (+6)

Brest 13 (+4)

Lille 13 (+3)

Borussia Dortmund 12 (+9)

Bayern Monaco 12 (+9)

Atletico Madrid 12 (+4)

Milan 12 (+3)

Atalanta 11 (+9)

Juventus 11 (+4)

Benfica 10 (+3)

Monaco 10 (+2)

Sporting 10 (+2)

Feyenoord 10 (-1)

Club Brugge 10 (-2)

Real Madrid 9 (+1)

Celtic 9 (0)

Manchester City 8 (+4)

PSV 8 (+2)

Dinamo Zagabria 8 (-5)

PSG 7 (0)

Stoccarda 7 (-3)

Shakhtar 4 (-8)

Sparta Praga 4 (-11)

Sturm Graz 3 (-5)

Girona 3 (-6)

Stella Rossa 3 (-9)

Salisburgo 3 (-15)

Bologna 2 (-6)

Lipsia 0 (-7)

Slovan Bratislava 0 (-16)

Young Boys 0 (-19)