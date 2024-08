Il Barcellona batte il Real, ora il Milan. Le parole di Hansi Flick

Il Barcellona ha superato il Real Madrid nella sua seconda partita della tournée negli Stati Uniti con una vittoria per 2-1 al MetLife Stadium, in una partita ancora una volta condizionata dalle condizioni meteorologiche. Il nuovo allenatore del Barça, Hansi Flick, si è mostrato più che soddisfatto della prestazione della sua squadra nella conferenza stampa post partita, affermando che si è trattato di un miglioramento rispetto alla vittoria contro il Manchester City di metà settimana.

L'allenatore si è anche detto soddisfatto del contributo dei giovani in squadra per la tournée negli Stati Uniti: "È una grande notizia che tutti questi giocatori siano qui ed è una grande opportunità per loro", ha detto il capo del Barça. Per quanto riguarda l'eroe dei due gol Pau Víctor, che ora ne ha fatti tre in due partite in terra americana, Flick ha aggiunto che "la porta della prima squadra è sempre aperta".