Inter, Inzaghi a Dazn: "Rigore clamoroso non dato. Comincia a essere la quarta occasione quando ho visto fare trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij: 1-1 il risultato finale, con un punto a testa che non fa felici e non scontenta nessuno. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni.

Spese tante energie in questo periodo?

"Non posso non fare un applauso alla mia squadra, per come è andata oltre stasera: purtroppo non è riuscita ad andare oltre agli episodi. Tre gol annullati, tre pali e un rigore clamoroso non dato: nonostante questo siamo risuciti a risistemarla. Bisogna fare complimenti anche al MIlan che non ha mai mollato, sqiuadra di gamba e di qualità"

Sul contatto Pavlovic-Thuram:

"Non mi va di parlarne: discorso è ampio. Veniamo dal Bologna e da Riyad, a questa partita: non me ne ero accorto in campo, poi l'ho rivisto. Non so le direttive: ci sta l'arbitro ma chi sta seduto non può non chiamare. Può capitare, sbagliamo noi calciatori e allenatori ma inizia a essere la quarta occasione quando ho visto per dei falli sull'Inter fare delle trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter. Ora comincio ad arrabbiarmi"

Sull'andamento della partita:

"C'è un avversario di fronte, nel primo tempo abbiamo avuto solo il tiro del gol. Abbiamo avuto la partita in mano, ci sono stati annullati due gol giustamente e dovevamo essere più bravi ad attaccare la profondità. Nei 95 minuti avremmo meritato più del pari. È il calcio, andiamo avanti con la testa bassa, lavoriamo"

Sulle giocate del quinto e su Zalewski:

"Penso sia entrato bene, ragazzo di qualità che ci mancava nell'organico. Era subito pronto. Giocatore che ci darà chiaramente una mano. Nel primo tempo il Milan ci aspettava, non volevamo concedere ripartenze: al 45° ne abbiamo preso una. Potevamo muoverli e giocare tecnicamente meglio, ma è sempre un derby ed è la 17esima partita in neanche due mesi..."