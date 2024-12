Juve, Motta: "Dobbiamo fare una grandissima partita contro un'ottima squadra come il Milan"

Prima del pareggio tra Milan e Roma, c'è stato un altro pareggio a Torino tra Juventus e Fiorentina, 2-2. Un'occasione che i rossoneri avevano per avvicinare le zone alte della classifica ma che non hanno saputo sfruttare nella maniera opportuna. Al termine della gara il tecnico bianconero Thiago Motta ha parlato ai canali tematici del club che sarà il prossimo avversario del Milan nella semifinale di Supercoppa venerdì alle 20 italiane.

Le parole di Thiago Motta: "Abbiamo creato occasioni, abbiamo fatto una bella partita ma dobbiamo essere capaci di trovare il terzo gol. Può succedere che gli avversari riescano poi a segnare e non arrivi alla vittoria. Dopo la prima rete abbiamo abbassato il nostro livello e non era il momento, bisognava continuare. Dopo il primo pareggio abbiamo avuto una reazione, ma non possiamo aspettare di prendere un gol per poi riprendere col nostro gioco. Bisogna attaccare con equilibrio, la gestione oggi doveva portare a chiudere la partita con il terzo gol. Poi dovevamo gestire il pallone oppure chiuderci e ripartire. Supercoppa? Andiamo per dare il massimo, affrontando la prima avversaria con la volontà di imporre il nostro gioco. C’è un titolo in palio, dobbiamo fare una grandissima partita contro un’ottima squadra come il Milan".