La Juve riposa, Vlahovic no: può recuperare per il Milan. Slitta Kolo Muani

La Juventus sarà la prossima avversaria del Milan: la partita, cruciale per la rincorsa ai posti Champions League specialmente adesso che i rossoneri hanno ridotto il distacco in classifica a sole tre lunghezze, si giocherà sabato 18 alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Oggi i bianconeri, reduci dal pareggio di ieri in casa dell'Atalanta, non si sono allenati. Eppure alla Continassa si è visto lavorare Dusan Vlahovic che sta migliorando e potrebbe recuperare in vista del big match.

In attesa di capire se potrà riavere il serbo a disposizione, Thiago Motta dovrebbe abbracciare Randal Kolo Muani in serata: l'arrivo, originariamente fissato per questa mattina, è slittato di qualche ora. Il francese, in arrivo in prestito secco dal Psg, dovrebbe svolgere parte delle visite mediche oggi e parte domani: potrebbe rientrare tra i convocati. Oggi invece la Juve ha accolto Alberto Costa, terzino classe 2003 in arrivo dal Vitoria Guimaraes. Domani la Juve tornerà ad allenarsi al gran completo. Le notizie sono state riportate da Sky Sport.