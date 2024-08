Lazio-Milan il 31 agosto, i biancocelesti potrebbero recuperare il neo acquisto Nuno Tavares

Notizie da casa Lazio in vista della partita contro il Milan, in programma sabato 31 agosto alle 20.45. Migliorano le condizioni di Nuno Tavares che dovrebbe essere lasciato precauzionalmente in panchina per la partita contro l'Udinese, con la speranza di recuperare per la sfida contro il rossoneri.

Il portoghese, arrivato in estate dall'Arsenal, si è infortunato nell'amichevole di fine luglio contro il Trapani e pertanto ha saltato anche la partita d'esordio in campionato che ha visto i biancocelesti superare in rimonta il Venezia.