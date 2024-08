Le parole di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta contro il Milan a Chicago

Carlo Ancelotti ha parlato con la stampa al Soldier Field di Chicago per analizzare l'esordio pre-campionato del Real Madrid: "Abbiamo disputato una buona gara, combattuto duramente e fatto alcune cose buone. È la prima partita della pre-season, con tanti ragazzi giovani in campo. L'importante era competere e lo abbiamo fatto per tutta la partita".

"Il mio giudizio è positivo, è molto motivante per i giovani giocatori partecipare a questo tipo di partite. Nel primo tempo, con i ragazzi più esperti come Rüdiger e Modrić in campo, abbiamo gestito meglio la partita, ma in questo momento non sono pronti per giocare più di 45 minuti. Ora inizieremo a preparare la prossima partita. Domani torneranno Vini e Militão, mentre Rodrygo è arrivato solo oggi. Vedremo se riusciranno a giocare un po' di partita. I ragazzi che hanno ricominciato il 15, come Lucas, Fran, Brahim e Ceballos, sembrano già in buona forma".

La sostituzione di Palacios

"Ha un problema al ginocchio e non sembra essere a posto. Dovremo valutarlo domani, è un peccato che un ragazzo giovane si infortuni nella prima partita di precampionato. Spero che non sia nulla di grave".

La prestazione di Brahim

"Ha giocato bene. Abbiamo fatto delle belle azioni d'attacco, anche Arda sembra in forma".

Elogi per Joan Martínez

"Ha del potenziale.È molto giovane, ma ha tutte le caratteristiche che servono a un buon difensore centrale: è bravo con la palla e legge bene il gioco.Potrebbe avere un futuro al Real Madrid. Deve continuare a giocare con le squadre dell'accademia, ma finora hanno fatto un buon lavoro con lui perché è fantastico".

Forma fisica

"L'obiettivo fino al 7 è cercare di portare tutti i giocatori che hanno iniziato ad allenarsi nella migliore condizione possibile.Finora gli elementi tattici hanno riguardato solo i giovani, ma quando avremo tutti a disposizione cercheremo di lavorare anche su questo aspetto.Non c'è molto da fare, perché è più o meno la stessa squadra dell'anno scorso.Il nostro approccio è abbastanza chiaro. Dobbiamo aiutare i nuovi ad adattarsi un po', ma ci vorrà tempo. Non possiamo far ambientare Mbappé o Endrick in cinque giorni".

Endrick

"È difficile trarre conclusioni. Quello che vedo è che ha qualcosa di molto speciale. È molto veloce, esplosivo nelle aree strette e perde il suo uomo in modo brillante.È un talento enorme.

È piuttosto insolito trovare un giocatore con queste caratteristiche".

Arda Güler

"È tornato molto forte. Si è allenato bene durante le vacanze, ha fatto un ottimo lavoro perché è tornato in forma smagliante. Ora è più forte, più resistente e ha ancora la stessa qualità. Sarà una stagione importante per lui, sarà più coinvolto rispetto all'anno scorso".

Giovani calciatori

"Ci sono alcune situazioni in sospeso per i giovani, ma i difensori centrali ci sono.Asencio, Jacobo e Joan ruoteranno e si alleneranno con noi finché Alaba non recupererà.Parlerò con Raúl e Arbeloa e prepareremo un piano affinché i tre possano approfittare di questo momento e migliorare".

Intensità nel pressing

"È un rischio pressare costantemente alto. Dobbiamo andare a pressare quando è il momento giusto per farlo.Possiamo farlo perché dietro siamo abbastanza veloci e forti nell'uno contro uno.Dobbiamo lavorare su questo".

Sistema

"Abbiamo giocato con un 4-4-2 perché avevamo finito i centrocampisti; altrimenti avremmo continuato con un 4-3-3.Come ho detto l'altro giorno, questa squadra può giocare in qualsiasi sistema. Non cambia l'idea di gioco, cambia solo l'aspetto difensivo. Con il 4-3-3 si può avere un blocco basso più solido".

L'infortunio di Álvaro

"Ha avuto una distorsione alla caviglia, niente di grave".

La posizione migliore di Güler

"Tra le linee. A '10'. Anche a destra.A sinistra gioca bene come al centro o a destra, ma da lì creerà più occasioni per tirare.Se giochiamo con tre giocatori a centrocampo, lui potrebbe essere uno di questi".

Esordio dei giovani calciatori

"Non ho detto loro nulla di speciale, solo di godersi il momento perché giocare con la maglia del Real Madrid non capita a tutti. È un momento molto importante. Non possono sprecarlo con ansie e preoccupazioni. Da quello che ho visto, si sono divertiti".