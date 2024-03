Lo Slavia Praga fa 0-0 prima del Milan nello scontro Scudetto in casa dello Sparta

In questa domenica di Serie A ricca di scontri diretti, l'attenzione di Stefano Pioli e staff potrebbe essere stata completamente rivolta all'impegno di campionato del prossimo euro-avversario del Milan, lo Slavia Praga, ospite questo pomeriggio dei rivali concittadini dello Sparta presso la Generali Arena della capitale ceca.

Considerata la rivalità fra le due squadre, ma soprattutto la posta in palio di questo derby, entrambe le tifoserie, così come i migliaia di appassionati sintonizzati sull'evento, si aspettavano una partita ricca di emozioni, gol e colpi scena, peccato però che tutte queste aspettative siano state miseramente deluse. Il derby di Praga non ha infatti visto nessuna delle due squadre trionfare alla fine dei 90', considerato il fatto che il risultato finale recita 0 a 0.

Occasione dunque persa per lo Slavia, che ha fallito l'assalto al primo posto in classifica occupato proprio dai rivali dello Sparta, ad oggi ancora in testa a quattro punti di vantaggio sui biancorossi.