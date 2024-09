Rivali in Champions: il Liverpool vola in Premier, inizio da record per Slot

L'avventura di Arne Slot sulla panchina del Liverpool non poteva cominciare in modo migliore. L'ex tecnico del Feyenoord, almeno per il momento, non si è fatto schiacciare dall'eredità di un uomo amatissimo come Jürgen Klopp e ieri ha conquistato definitivamente i suoi nuovi tifosi battendo i rivali di sempre del Manchester United: grazie allo 0-3 di Old Trafford, i Reds sono in testa alla classifica di Premier dopo tre giornate insieme al Manchester City.

Un inizio super, testimoniato dai dati: Slot è il primo a vincere le prime tre partite nella massima serie inglese con il Liverpool (Ipswich, Brentford e Manchester United) ed è solo il secondo capace vincere al primo tentativo in casa dei Red Devils. L'unico a centrare l'impresa era stato George Kay nel 1936, ben 88 anni fa. Per finire, ha ottenuto tre vittorie senza subire gol nelle prime tre partite in Premier League (2-0, 2-0 e 3-0): prima di lui c'erano riusciti solo José Mourinho e Sven-Göran Eriksson.