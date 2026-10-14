Salisburgo, il punto sugli infortunati verso il Milan: tre giocatori out, quattro sono in dubbio
Il sito ufficiale del Salisburgo, avversario domani del Milan nella seconda giornata della fase campionato di Europa League, ha pubblicato un punto sui giocatori infortunati e quelli in dubbio in vista della sfida contro i rossoneri:
- Enrique Aguilar (coscia), Justin Omoregie (caviglia) e Nikolas Veratschnig (ginocchio) non saranno disponibili per questa partita.
- Tim Drexler (malato), Leandro Morgalla (malato), Damir Redzic (caviglia) e Christian Zawieschitzky (adduttori) sono in dubbio.
- Soumaila Diabate è tornato ad allenarsi dopo un lungo periodo di infortunio.
Queste, invece, le parole sul match del tecnico degli austriaci Danny Röhl: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan