Salisburgo, il punto sugli infortunati verso il Milan: tre giocatori out, quattro sono in dubbio

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Il Salisburgo ha annunciato sul proprio sito che tre giocatori non saranno a disposizione contro il Milan, vale a dire Aguilar, Omoregie e Veratschnig

Il sito ufficiale del Salisburgo, avversario domani del Milan nella seconda giornata della fase campionato di Europa League, ha pubblicato un punto sui giocatori infortunati e quelli in dubbio in vista della sfida contro i rossoneri:

- Enrique Aguilar (coscia), Justin Omoregie (caviglia) e Nikolas Veratschnig (ginocchio) non saranno disponibili per questa partita.

- Tim Drexler (malato), Leandro Morgalla (malato), Damir Redzic (caviglia) e Christian Zawieschitzky (adduttori) sono in dubbio.

- Soumaila Diabate è tornato ad allenarsi dopo un lungo periodo di infortunio.

Queste, invece, le parole sul match del tecnico degli austriaci Danny Röhl: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".