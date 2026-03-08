Sky - Scendono le possibilità di vedere Thuram tra i convocati per il Derby

vedi letture

A poche ore dal Derby, racconta Andrea Paventi in diretta su Sky Sport 24, scendono le possibilità di vedere Marcus Thuram tra i convocati di Cristian Chivu per il Derby di questa sera. Il francese, come aveva annunciato ieri proprio l'allenatore nerazzurro, è alle prese con un attacco influenzale che gli ha fatto saltare l'ultimo allenamento.

LE DICHIARAZIONI DI CHIVU SU THURAM

Come sta la squadra?

"Stanno abbastanza bene. Dopo Como si sono allenati bene. Oggi abbiamo avuto qualche problema con Marcus (Thuram, ndr) che ha avuto un po' di febbre e non è uscito con noi. Speriamo domani sia al 100%. Calha dà segni di miglioramento nel ritmo partita. L'ora che ha fatto a Como gli è servita, domani sarà a disposizione".