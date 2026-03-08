Sky - Scendono le possibilità di vedere Thuram tra i convocati per il Derby
MilanNews.it
A poche ore dal Derby, racconta Andrea Paventi in diretta su Sky Sport 24, scendono le possibilità di vedere Marcus Thuram tra i convocati di Cristian Chivu per il Derby di questa sera. Il francese, come aveva annunciato ieri proprio l'allenatore nerazzurro, è alle prese con un attacco influenzale che gli ha fatto saltare l'ultimo allenamento.
LE DICHIARAZIONI DI CHIVU SU THURAM
Come sta la squadra?
"Stanno abbastanza bene. Dopo Como si sono allenati bene. Oggi abbiamo avuto qualche problema con Marcus (Thuram, ndr) che ha avuto un po' di febbre e non è uscito con noi. Speriamo domani sia al 100%. Calha dà segni di miglioramento nel ritmo partita. L'ora che ha fatto a Como gli è servita, domani sarà a disposizione".
Pubblicità
L'Avversario
Le più lette
3 Bonaventura spiega il ritiro: "Nell'ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima"
4 Calamai dà un consiglio a Cardinale: "Se vuole tenere Max deve fargli sentire fiducia e garantirgli un paio di colpi veri"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Allegri a DAZN: "L'Inter è un cavallo difficile da prendere a 10 lunghezze di vantaggio. Noi dobbiamo fare il nostro e pensare al presente"
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com