Sucic e le scintille con Modric nel derby: "È stata una cosa di campo, tra noi tutto a posto"

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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà la Croazia impegnata in amichevole contro il Brasile, il centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha non solo presentato l'affascinante partita contro la Nazionale di Carlo Ancelotti, ma ha ovviamente parlato anche di Luka Modric e di quelle teneri scintille che ci sono state con lui nel corso dell'ultimo derby di Milano: "È stata una cosa di campo. Ognuno lotta per il proprio club, tra noi è tutto a posto".

Sulla partita contro il Brasile: "Ci aspetta una gara impegnativa - ha esordito il ragazzo - sappiamo tutti che tipo di squadra sono, ma ci siamo preparati bene, li abbiamo analizzati e speriamo di disputare una buona partita. Sono soddisfatto della squadra, stiamo giocando ad alto livello, sia individualmente che a livello collettivo".