Napoli, Lukaku è un caso: l'attaccante a rischio per il Milan

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(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - "Penso che molti di voi abbiano visto l'intervista che ho fatto a Verona. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c'è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra, ma in questo momento devo assicurarmi di essere al 100% dal punto di vista clinico, perché recentemente non lo sono stato e questo mi ha pesato anche mentalmente. È stato un anno difficile… ma alla fine ci arriverò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto ciò che voglio". Così l'attaccante belga del Napoli Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo le polemiche per il suo mancato rientro a Castel Volturno che ha indispettito la società partenopea.

"Questa stagione - spiega Lukaku sui suoi social - è stata davvero pesante per me, tra l'infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio: è emersa un'infiammazione con presenza di liquido nel muscolo flessore dell'anca, vicino alla cicatrice, visto che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto - conclude - di fare la riabilitazione in Belgio per poter aiutare la squadra quando verrò chiamato". (ANSA).