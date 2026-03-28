Akanji sulla corsa scudetto: "Non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno"

vedi letture

Raggiunto dai colleghi di Sport Mediaset a margine della sconfitta della sua Svizzera contro la Germania, il difensore dell'Inter Manuel Akanji non abbassa l'attenzione in ottica Serie A, nonostante gli impegni con la sua Nazionale. Più nello specifico, parlando di scudetto considerato il rendimento altalenante della squadra nell'ultimo periodo, il giocatore nerazzurro ha così risposto ad una domanda del collega presente in mix:

"Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni. Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In campionato siamo primi con sei punti di vantaggio e vogliamo restare in testa sino a fine stagione. E in coppa speriamo di andare in finale battendo il Como per poi alzare il trofeo".