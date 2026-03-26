Napoli, Lukaku rimane in Belgio: decisione non condivisa col Napoli

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, Romelu Lukaku non è rientrato a Napoli per la ripresa degli allenamenti con lo staff tecnico. L'attaccante è rimasto in Belgio al contrario di quanto era stato comunicato martedi a seguito dell'esclusione dal gruppo dei diavoli rossi guidato da Rudi Garcia.

L'attaccante, atteso questa mattina a Castel Volturno, ha deciso di non fare ritorno per ora e di rimanere a casa per continuare la preparazione. Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che il club azzurro non abbia condiviso la scelta.