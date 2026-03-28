Ambrosini su Gattuso: "Non puoi non volergli bene. Nel Milan giocava più di me e con il tempo ho capito che era giusto"

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Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del suo rapporto con Rino Gattuso, suo compagno di squadra ai tempi del Milan: "Nel 1999 lui è arrivato al Milan dalla Salernitana, l’estate dopo lo scudetto che avevamo vinto con Zaccheroni. Ci eravamo conosciuti durante un raduno dell’Under 21: lui mi chiedeva del Milan e io della Scozia, dove era stato prima di tornare in Italia. Rino era affamato di conoscenza, pieno di entusiasmo e di sana voglia di emergere. E poi aveva umiltà e coraggio. Era contagioso... Non potevi non volergli bene.

Gattuso ascolta sempre quello che gli viene detto, anche quando è arrabbiato. La sua testardaggine non gli impedisce di analizzare un consiglio. In cosa siamo simili? Caratterialmente da giovani ci univa l’ambizione. Questo sentimento ci ha resi rivali per un posto in squadra: lui ha giocato più di me e con il tempo io ho capito che era giusto. Entrambi però eravamo famelici nell’amore per quello che facevamo e per la maglia che indossavamo".