Saelemaekers ha le idee chiare: "Voglio diventare un giocatore chiave anche nel Belgio"

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Alexis Saelemaekers è in questi giorni impegnato con il Belgio. Sulla sua esperienza in nazionale, l'esterno del Milan ha spiegato a Nieuwsblad: "La competizione è enorme. Il fatto di fare bene nel proprio club non significa automaticamente che giocherai in nazionale, non ci sono garanzie. Posso accettarlo, ma comunque, questo non toglie nulla al fatto che io abbia la sana ambizione di diventare un giocatore chiave anche qui. Penso di avere le migliori chance come attaccante di destra, è lì che il commissario tecnico della nazionale preferisce vedermi. Questo ritiro è l'ideale per fare punti in vista dei Mondiali. Il mio primo grande torneo, è incredibile".

Il giocatore belga ha poi concluso così l'intervista: "Sono la prova che il talento da solo non basta per farcela. Ho fatto dei sacrifici e ne sono stato ricompensato. E non ho nessuna intenzione di accontentarmi. Prendiamo ad esempio i Mondiali in America: perché non dovremmo avere il diritto di sognare? Finché lavoriamo sodo, tutti insieme, chissà…”.