Pellegatti si fa sentire: “Bernardo Silva grande occasione, bisogna tirare fuori gli euro per gli ingaggi”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato diverse voci di mercato degli ultimi giorni. Queste le sue parole
"Il Milan potrebbe andare su un altro giocatore in scadenza, dopo Goretzka, del Manchester City: Bernardo Silva. Il Manchester è stato chiaro, non lo riconfermeranno. È un grande campione, un gran giocatore. Si prende tanto ma essendo molto ricchi, per continuare a giocare in Champions League in una piazza importante come Milano, potrebbe essere uno stimolo. Il Milan deve alzare un po’ gli ingaggi, mi dispiace portiamo a casa 80 milioni dalla Champions più qualche riscatto di prestiti, ecco tirare fuori l’euro almeno per quello che riguarda gli ingaggi. Mi sembra doveroso perchè sono soldi che non sono costi ma investimenti”.
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