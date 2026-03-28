G. Galliani sicuro: “Vincevamo perchè eravamo una grande famiglia, i sentimenti fanno la differenza”

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Nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il figlio di Adriano Galliani, Gianluca Galliani. Molti i temi trattati, di seguito alcuni estratti dell’intervista.

“A Perugia esultanza scatenata perché non eravamo favoriti per vincere quel campionato, comunque esultavamo sempre così perché eravamo milanisti dentro. Erano esultanze più da curva che da tribuna autorità (ride ndr). Il Milan negli anni ha vinto tanto anche quando non era il favorito perché eravamo una grande famiglia come nel 2003. Dopo il 2005 tutti si sarebbero sgretolati invece noi abbiamo detto ‘Ce l’andiamo a riprendere’. La squadra aveva questa unione che ha fatto veramente la differenza che veniva poi dai sentimenti e da ciò che veniva dato dal presidente Berlusconi e da mio padre”.