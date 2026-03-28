G. Galliani ricorda: “Van Basten il più forte, era un giocatore del 2025 nel 1988”

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Nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il figlio di Adriano Galliani, Gianluca Galliani. Molti i temi trattati, di seguito alcuni estratti dell’intervista.

“Van Basten era un giocatore del 2025 nel 1988, era un giocatore con un’altezza ma con una classe, un controllo di palla. Quel Milan è stata una squadra negli anni ‘90 secondo me da anni duemila inoltrati, per caratteristiche fisiche, soprattutto i tre olandesi. Io devo ripetere quello che ha detto mio padre, sicuramente Van Basten è il più forte e ha anche la storia più struggente. Lui era molto timido quando è arrivato, era già di altissimo livello ma era un ragazzo veramente tranquillo che ha sempre sofferto dall’inizio, quando iniziò ad avere quei problemi alla caviglia, fino alla fine”.