De Ketelaere torna sul passato: “Nessun rimpianto per il passaggio dal Brugge al Milan”

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In un'intervista rilasciata al media belga Nieuwsblad, Charles De ketelaere ha parlato del momento che sta vivendo all'Atalanta ma non solo. Non è mancato infatti un ricordo sul suo trasferimento dal Club Brugge al Milan, sul quale ha commentato così:

Non ha rimorsi per quel trasferimento nel 2022 sul naviglio rossonero: "Non rimpiango ancora quel passaggio dal Club Brugge al Milan. Forse in quel periodo avrei dovuto mostrare più fiducia in me stesso, ma nel frattempo l'ho imparato. Il modo di giocare di Gasperini all'Atalanta mi ha aiutato nello sviluppo. Penso che in un 3-4-3 o in un 3-5-2 le mie qualità emergano al meglio".

E sul suo presente e immediato futuro, con un legame fino al 2028 a tinte nerazzurre: "Sto bene all'Atalanta. Sono super felice e ho ancora un contratto lungo. A volte bisogna tenersi stretto quello che si ha", il ragionamento di De Ketelaere".