Mattei sulla Serie A: "Nella prossima giornata vedremo se lo Scudetto è davvero ancora in dubbio"
A TMW Radio è intervenuto il giornalista Stefano Mattei, il quale in merito al caso Lukaku al Napoli ha spiegato:
Che ne pensa del caso Lukaku?
"Parliamo di un giocatore che ha inciso pochissimo quest'anno per l'infortunio. E non credo inciderà sulla compattezza del gruppo, è ai titoli di coda la sua presenza a Napoli. Nella prossima giornata vedremo se lo Scudetto è davvero ancora in dubbio".
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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