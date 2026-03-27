Tonali brilla anche lontano da Milano, ma il Milan è sempre nei suoi pensieri. E prima o poi...

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L'addio di Sandro Tonali al Milan nell'estate 2023 è stato certamente uno dei momenti più tristi negli ultimi anni per i tifosi milanisti. Il motivo è molto semplice: il centrocampista non ha mai nasCosto di essere milanista e dunque è come se avessero visto andare via uno di loro. Anche lo stesso giocatore ha sofferto tanto dopo la cessione al Newcastle, ma in cuor suo sa che prima o poi tornerà a Milanello.

TONALI E IL MILAN - Nonostante la sua carriera stia proseguendo alla grande altrove (è uno dei punti fissi della squadra inglese e in vista dell'estate non è escluso che possa andare in un top club), il Milan è sempre nei suoi pensieri. Ieri Tonali è stato deciso con un gol nella vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord e nel post-partita ha raccontato che quella è stata la rete più importante della sua vita, insieme a quello segnato con la maglia del Milan alla Lazio nell'anno dello scudetto: "Il gol? Il più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità" le parole del centrocampista azzurro.

PRIMA O POI - Anche in altre interviste passate Tonali ha spesso speso belle parole per il Milan e non ha mai nascosto di continuare a tifare per il Diavolo anche se ora gioca da un'altra parte. Ovviamente non può dirlo apertamente, ma nella sua testa c'è la convinzione che prima o poi il suo futuro si colorerà ancora di rossonero. In questo momento il suo ritorno a Milanello è impossibile perchè il prezzo del suo cartellino è improponibile per qualsiasi club italiano, ma la sensazione è che più avanti proverà a tornare al Milan perchè il suo legame con il Diavolo è troppo forte. E i tifosi milanisti lo accoglieranno sicuramente a braccia aperte.