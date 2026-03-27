Viviano e Toni pungono Allegri: “Basta il 3-5-2, che noia! È un modulo morto”

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Durante l’ultima puntata del podcast Cose Scomode, Emiliano Viviano e Luca Toni hanno parlato del modulo 3-5-2 e di quanto, secondo loro, sia un modulo ormai superato e che comporti a rendere noiose le partite. Queste lo loro parole:

Toni: “Cerchiamo di iniziare a mettere un calcio che basta il 3-5-2, il 5-3-2, altrimenti ragazzi uno dice che le partite diventano noiose. Non hai la fortuna di avere sempre Dimarco che è un fantasista messo li, nella maggior parte delle squadre il 3-5-2 è noioso”

Viviano: “Ma il 3-5-2 è morto, secondo me è finita se si fa con il concetto di quando giocavamo io e lui (Toni ndr.), quella roba li diventa una cosa che guardi le partite e non vedi l’ora che finiscano, o la corazzata potemkin del film di Fantozzi. Se invece giochi a 3 per crearti sempre un vantaggio e quindi andare avanti e aggredire gli spazi, allora si”