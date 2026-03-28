Carragher sicuro: “Salah lo vedrei bene in un top club in Italia, lì il ritmo è più lento”
Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha parlato della decisione di Momo Salah di lasciare i Red a fine stagione, con una rescissione consensuale, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Queste le sue parole a The Overlap:
"Credo sia la decisione giusta, ma non lo vedo fare come Cristiano Ronaldo che è andato a giocare in Arabia Saudita. Piuttosto lo vedrei bene in Italia, in uno dei grandi club. In partite dal ritmo più lento potrebbe giocare in una squadra come l'Inter, forse".
Neanche la MLS potrebbe essere la destinazione ideale per l'egiziano: "Credo che la tua carriera finisca quando vai in questi campionati. Penso continui a ritenersi uno dei migliori giocatori al mondo e che l'addio al Liverpool non rappresenti la fine della sua carriera ai massimi livelli, Secondo me pensa di poter fare altri 3-4 anni al top, magari in un campionato meno intenso fisicamente".
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