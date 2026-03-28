Gazzetta: "Gimenez, riprenditi il Milan. Allegri ha un piano: il messicano al top per lo sprint finale"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Gimenez, riprenditi il Milan. Allegri ha un piano: il messicano al top per lo sprint finale". Fuori da fine ottobre per un problema alla caviglia che si portava dietro da tempo, Santiago Gimenez è tornato in campo sabato scorso nel match contro il Torino, entrando in campo nel finale di partita. Il messicano è tornato con grande voglia e determinazione, aspetto messo in risalto anche da Max Allegri dopo la partita contro i granata.

Gimenez ha bisogno ovviamente di mettere minuti nelle gambe e per questo il tecnico livornese ha voluto organizzare per oggi un allenamento con il Milan Futuro per testare la sua condizione e soprattutto per aiutarla a ritrovare il ritmo gara. Si tratta solo di una partitella in famiglia, ma dopo quasi cinque mesi ai box è un momento importante per il messicano che sogna di tornare presto al 100%.