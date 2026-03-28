Milan, per oggi Allegri ha organizzato un allenamento contro il Milan Futuro. Gimenez osservato speciale
MilanNews.it
Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, per la giornata di oggi Massimiliano Allegri ha organizzato una partitella con il Milan Futuro per i giocatori rossoneri che non sono andati in nazionale. Tra questi c'è anche Santiago Gimenez, tornato in campo sabato scorso contro il Torino dopo quasi cinque mesi di assenza: per il centravanti messicano, che è rientrato con grande voglia e determinazione, è un'ottima occasione per mettere minuti nelle gambe e per aiutarlo a recuperare il ritmo partita.
MILANELLO, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI
Dopo l'allenamento di oggi, i giocatori del Milan avranno tre giorni di riposo. La ripresa dei lavori nel Centro Sportivo di Milanello è prevista per mercoledì 1 aprile al pomeriggio.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Milan, per oggi Allegri ha organizzato un allenamento contro il Milan Futuro. Gimenez osservato speciale
Gazzetta: "Gimenez, riprenditi il Milan. Allegri ha un piano: il messicano al top per lo sprint finale"
Le più lette
1 Pellegatti si fa sentire: “Bernardo Silva grande occasione, bisogna tirare fuori gli euro per gli ingaggi”
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
Primo Piano
Saelemaekers: "Al Milan mi sento davvero a casa. Non ho esitato quando mi hanno proposto il rinnovo"
Panucci: "Esordio in Serie A e Milan, era destino. Col primo stipendio comprai casa ai miei genitori: Berlusconi lo seppe e mi rinnovò il contratto"
Luca SerafiniTutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!
Franco OrdineLeao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischio
Carlo PellegattiAllegri, il normalizzatore. Torniamo a una testa! Quella notte di febbraio. Che tristezza quel sofà!
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com