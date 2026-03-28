Milan, per oggi Allegri ha organizzato un allenamento contro il Milan Futuro. Gimenez osservato speciale

Milan, per oggi Allegri ha organizzato un allenamento contro il Milan Futuro. Gimenez osservato specialeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:08Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, per la giornata di oggi Massimiliano Allegri ha organizzato una partitella con il Milan Futuro per i giocatori rossoneri che non sono andati in nazionale. Tra questi c'è anche Santiago Gimenez, tornato in campo sabato scorso contro il Torino dopo quasi cinque mesi di assenza: per il centravanti messicano, che è rientrato con grande voglia e determinazione, è un'ottima occasione per mettere minuti nelle gambe e per aiutarlo a recuperare il ritmo partita

MILANELLO, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Dopo l'allenamento di oggi, i giocatori del Milan avranno tre giorni di riposo. La ripresa dei lavori nel Centro Sportivo di Milanello è prevista per mercoledì 1 aprile al pomeriggio.