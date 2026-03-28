Il Giornale: "Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri"
"Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri": titola così stamattina Il Giornale che spiega che il prefetto del capoluogo campano Michele Di Bari ha disposto specifiche misure di sicurezza in vista del big-match del prossimo 6 aprile allo stadio Maradona. Il provvedimento prevede il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia, mentre i tagliandi per il settore ospiti saranno riservati solo a coloro che hanno la tessera Cuore RossoNero e non sono residenti in Lombardia.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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