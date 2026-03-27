Bologna alza il muro su Castro, il CorSport: "Intoccabile almeno per un anno"

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Uno dei nomi che con maggior forza è stato proposte negli ultimi giorni come serio candidato per l'attacco del Milan, è quello del centravanti argentino Santiago Castro, punta classe 2004 del Bologna che in questa stagione è già arrivato a quota 11 reti tra campionato, coppe nazionali ed Europa League. Il suo è un nome che piace alla dirigenza milanista e che potrebbe sposarsi, per caratteristiche, al 3-5-2 di Allegri, se si volesse continuare su questa strada.

Il Bologna però sembra avere altri piani, almeno secondo il Corriere dello Sport. La società rossoblù ha intenzione ancora di far crescere il suo talento, ancora molto giovane. Il titolo del quotidiano oggi è chiaro: "Sacro Santi. Muro Bologna: Castro intoccabile almeno per un anno". Non è solo il Milan che ha messo gli occhi su Castro e lo starebbe sondando in vista della prossima stagione, come si legge nell'occhiello: "L'argentino piace al Milan, in Premier e in Liga ma il club non vuole cederlo",