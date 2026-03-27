Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: super Bartesaghi, molto bene anche i francesi
Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Ecco i rossoneri impegnati ieri:
David Odogu (Germania Under 20)
Germania-Repubblica Ceca 2-1 giovedì 26 marzo ore 16.45 - Elite League Under 20
45 minuti in campo, entrato all'intervallo
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Macedonia del Nord 4-0 giovedì 26 marzo ore 18.15, Empoli - Qualificazioni Europeo Under 21
90 minuti in campo da titolare, 2 assist
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Brasile 2-1 giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole
Maignan: 90 minuti in campo da titolare, cartellino giallo
Rabiot: 90 minuti in campo da titolare
Luka Modric (Croazia)
Colombia-Croazia 1-2 venerdì 27 marzo ore 00.30, Orlando (Florida) - Amichevole internazionale
10 minuti in campo, entrato all'80°
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