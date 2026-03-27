Tonali: "Gol di ieri il più importante della mia carriera insieme a quello col Milan contro la Lazio"

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Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, ha commentato così a Sky Sport la vittoria degli azzurri nella semifinale del playoff di qualificazione al Mondiale: "Abbiamo visto un po' di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l'Italia negli ultimi anni... Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l'Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità".

Sulla partita di ieri

"Eravamo tesi, un po' impauriti a tratti, ma nel secondo tempo ci siam liberati di tutto questo. Dovevamo vincere in qualsiasi modo, non importa come. Abbiamo un obiettivo e in qualsiasi modo ci dobbiamo arrivare. Il gol? Il più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità".