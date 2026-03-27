Milan, Premier e Liga avvisati: il Bologna non vuole cedere Santiago Castro

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Santiago Castro è uno dei nomi che il Milan si è appuntato nella sua shortlist estiva alla voce: "rinforzo offensivo". Il centravanti argentino classe 2004 è un profilo che piace molto alla dirigenza rossonera che lo ha individuato come uno dei papabili nomi in grado di adattarsi bene al gioco di Massimiliano Allegri e di elevare il livello della squadra. Dall'altra parte però, oltre a una agguerrita concorrenza, c'è anche un Bologna proprietario del cartellino che sul giocatore ha intenzione di puntare tantissimo anche nell'anno venturo.

Incedibile

Oggi il Corriere dello Sport tratta il tema Santiago Castro e non usa molti mezzi termini, va dritto al sodo: l'attaccante argentino è incedibile. E su questo punto tutte le anime del Bologna, l'ad Claudio Fenucci, il dt Giovanni Sartori, il ds Marco Di Vaio e anche l'allenatore Vincenzo Italiano, sono concordi sul volerlo trattenere. In primis perchè per il tecnico è una pedina importante, anche in vista della prossima stagione. In secondo luogo perché l'investimento di 10 milioni del gennaio 2024 può fruttare ancora, dal momento che il giocatore in questa stagione sta già dimostrando una crescita interessante rispetto alle precedenti.

Offerta irrinunciabile?

Secondo quanto viene riportato il Bologna vuole mettere subito in chiaro le cose con il Milan ma anche con altre pretendenti che hanno iniziato a sondare il terreno per Castro e che arrivano da Premier League e Liga: l'attaccante argentino non è in vendita. Un possibile tentennamento ci potrebbe essere solamente in presenza di un'offerta davvero fuori scala e impossibile da rispedire al mittente, a oggi non prevista. Il Bologna è consapevole che anche quest'estate diverse pedine sono destinate a ricevere offerte importanti e potrebbe perdere pezzi davvero cruciali: da Orsolini a Dallinga, passando per Freuler e Lucumì. Dunque perdere anche un altro giocatore come Castro sarebbe togliere troppo della rosa a disposizione di Italiano. Detto questo il mercato ancora è lontano e queste sono solo le prime avvisaglie: la primavera è appena cominciata, l'estate è lunga.