Da Milanello, giornata di allenamento senza i nazionali

Da Milanello, giornata di allenamento senza i nazionali MilanNews.it
Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi

Dopo aver ripreso l'altro ieri gli allenamenti, oggi per il gruppo rossonero è prevista una nuova seduta a Milanello, senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali, in preparazione della sfida contro il Napoli di Pasquetta.