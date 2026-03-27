Nazionali, cinque rossoneri impegnati oggi: gli svizzeri e i difensori

Nazionali, cinque rossoneri impegnati oggi: gli svizzeri e i difensoriMilanNews.it
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Oggi alle 07:40News
di Niccolò Crespi

Di seguito tutti i rossoneri impegni oggi, venerdì 27 marzo 2026:

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Isole Faroe, venerdì 27 marzo ore 20.00, Thun - Qualificazioni Europeo Under 21

Ardon Jashari (Svizzera)

Svizzera-Germania, venerdì 27 marzo ore 20.45, Basilea - Amichevole

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Inghilterra-Uruguay, venerdì 27 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole

Strahinja Pavlović (Serbia)

Spagna-Serbia, venerdì 27 marzo ore 21.00, Villarreal - Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Ecuador-Marocco, venerdì 27 marzo ore 21.15, Madrid (SPA) - Amichevole