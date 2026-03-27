Croazia impegnata nella notte: passerella di 10 minuti in Florida per Modric

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Nella notte italiana si è giocata l'amichevole tra Colombia e Croazia, test match tra due squadre già certe di partecipare al prossimo Mondiale che si giocherà quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si è giocata a Orlando, in Florida, e ha visto vincere la formazione europea con il risultato di 2-1. Il grosso del match si è verificato nei primi sei minuti di gara: vantaggio colombiano con Jhon Arias al 3° minuto, pareggio croato dopo 3 minuti di Luka Vuskovic. La vittoria è stata poi sigillata da Matanovic al 42°.

Il CT della Croazia Zlatko Dalic per il centrocampista rossonero Luka Modric ha scelto la via del riposo. Il fuoriclasse, capitano della sua Nazionale, è è partito dalla panchina ed è entrato solamente per i dieci minuti finali, probabilmente come passerella per il pubblico che non aspettava altro che vedere dal vivo una leggenda vivente del calcio. Probabilmente il numero 14 milanista sarà grande protagonista nella seconda amichevole che la Croazia giocherà a Orlando, quella contro il Brasile che si disputerà nella notte tra martedì e mercoledì prossimo (ore 2).