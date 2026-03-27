Solo il QS parla del Diavolo in prima pagina: "Lautaro-Leao: Inter e Milan aspettano i big"

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Come è normale che sia, oggi la quasi totalità delle prime pagine dei principali giornali sportivi sono dedicate alla vittoria dell'Italia sull'Irlanda del Nord per 2-0: una gara che ha permesso agli Azzurri del CT Gennaro Gattuso di accedere alla finale Playoff in casa della Bosnia Erzegovina, ultima occasione per guadagnarsi un posto tra le partecipanti del prossimo Mondiale di calcio che si giocherà nel corso dell'estate in Nord America tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Eppure un po' di Milan compare. A parlarne in apertura, in taglio basso, è il QS che scrive dei grandi assenti per infortunio in casa rossonera così come in casa nerazzurra: Rafa Leao e Lautaro Martinez. Il Quotidiano Sportivo questa mattina titola così: "Lautaro-Leao: Inter e Milan aspettano i big". Poi nel sottotitolo si fa il punto sulle condizioni di entrambi i numeri 10 e su quando potrebbero rientrare a disposizione dei rispettivi allenatori: "L'argentino pronto a tornare con la Roma, il portoghese è in dubbio per la sfida col Napoli".