Tuttosport fa il mercato: "Idea Milan: una Karetsas per Allegri"

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Uno dei compiti della dirigenza rossonera nella prossima stagione, a tutti i livelli, sarà quello di rinforzare adeguatamente il Milan per permettere al tecnico Massimiliano Allegri di portare la squadra a fare un ulteriore step di crescita. Salvo clamorose sorprese, un qualche tipo di Europa tornerà e sarà necessario puntellare la squadra sia con calciatori giovani e dal potenziale importante, sia con profili più esperti che possano anche far crescere la mentalità all'interno dello spogliatoio.

Questa mattina Tuttosport propone un nome che appartiene alla prima delle due liste e che già in precedenza era stato citato in orbita Milan. Si tratta di Konstantinos Karetsas. Il titolo recita così: "Idea Milan: una Karetsas per Allegri. Rossoneri sul diciottenne fantasista del Genk". Giocatore giovane e di grande prospettiva, già capace di mettersi in mostra nel calcio dei grandi: il suo è uno dei primi profili individuati. Nel sottotitolo successivamente si legge: "La concorrenza è tanta e il prezzo almeno 35 milioni, ma i dirigenti lo considerano un investimento".