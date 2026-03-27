Il QS scrive: "Attesa per Leao e Lautaro. Milan e Inter, servono i big"

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Milan e Inter in questo momento sono accomunate almeno di una cosa: entrambi i numeri 10 stanno lavorando duramente in questa sosta per tornare a disposizione. Per i rossoneri c'è Rafael Leao che fino a lunedì sarà al lavoro in Portogallo per cercare di smaltire il fastidio costante all'adduttore, anche dopo aver incontrato uno specialista per un consulto; per i nerazzurri c'è il capitano Lautaro Martinez che ormai è prossimo al rientro che dovrebbe concretizzarsi post-sosta nella gara di San Siro contro la Roma.

Il QS analizza e mette insieme entrambe le situazioni questa mattina, titolando così: "Attesa per Leao e Lautaro. Milan e Inter, servono i big". Nel sottotitolo poi viene sviscerato maggiormente il tema, cominciando da Rafa: "Visita specialistica e prime cure in patria per il portoghese, in dubbio per Napoli". Concludendo con il capitolo relativo a Lautaro Martinez: "L'argentino punta a tornare in gruppo settimana prossima ed esserci contro la Roma".