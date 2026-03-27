Tuttosport su Leao: "A casa ma con la testa al Maradona"

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La situazione di Rafael Leao è più delicata di quanto si poteva prevedere e sarà oggetto di attente valutazioni nel corso di questa sosta per le Nazionali, decisiva per lanciarsi bene sul rettilineo finale della stagione che, per quanto riguarda il Milan, mette davvero tanto in palio. Come riportato nella giornata di ieri da MilanNews.it, il portoghese ha svolto nelle ultime ore delle visite all'estero per il suo adduttore e ha concordato con il Milan un piano di cure e lavoro in Portogallo in questi giorni di pausa.

Una notizia importante che fa capire come Leao sia al lavoro per tornare già contro il Napoli, nella sera di Pasquetta, anche se una sua presenza nel big match del "Maradona" non è scontata ma dovrà essere valutata nel tempo. Per questo oggi Tuttosport titola così su Rafa: "Leao a casa ma con la testa al Maradona. Missione Napoli". Il numero 10 milanista avrà, di fatto, una settimana di tempo o poco meno per sperare che l'aria di casa e le cure specifiche lo rimettano in sesto quantomeno per la panchina contro i partenopei.