Il Milan sul talento 18enne Karetsas: tanta concorrenza e prezzo elevato

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La sosta delle Nazionali, specialmente l'ultima che è molto vicina al termine della stagione, è sempre un'occasione propizia per parlare di calciomercato. Quest'anno con il Milan ancora di più dal momento che, prima della partita con il Torino vinta per 3-2, a Casa Milan c'è stato un primo vertice incentrato proprio sulle operazioni e prospettive future a cui ha partecipato Massimiliano Allegri con la dirigenza rossonera praticamente al gran completo: Furlani, Tare e anche Ibrahimovic. Sono emerse delle linee guida e anche qualche nome.

Karetsas

Uno dei profili annotati sul taccuino della dirigenza milanista, condiviso da tutte le parti in gioco, è quello del 18enne greco Konstantinos Karetsas. I colleghi di Tuttosport riferiscono che il Milan da almeno un anno è sulle tracce di questo giovanissimo fantasista che si è già guadagnato i gradi della nazionale della Grecia e che nel Genk sta facendo faville. Può essere impiegato anche come seconda punta o come ala destra e sarebbe uno di quei colpi che rientrerebbe nella categoria talenti in prospettiva. C'è da dire che, rispetto ad altri, arriverebbe già con una buona base: solo in questa stagione ha già giocato 43 partite tra campionato, coppe ed Europa League segnando 3 gol e fornendo 18 assist. Insomma per un classe 2007 già un discreto bagaglio di esperienza.

Concorrenza e prezzo elevati

Per un talento di questo tipo, però, è inevitabile la grande concorrenza. Karetsas è un giocatore molto seguito, specialmente in Premier League dove top club come Chelsea, Arsenal o Manchester United sono sulle sue tracce. A questo si unisce anche un prezzo del cartellino abbastanza importante, specialmente se rapportato all'età: il club belga chiederà non meno di 35 milioni. Insomma starà al Milan fare tutte le valutazioni del caso, consapevoli anche che il mercato avrà necessità di rinforzare diverse zone del campo. Dalle prime stime si può affermare che il Diavolo di Allegri avrebbe bisogno almeno di: uno o due difensori centrali, una mezzala, almeno un esterno e chiaramente il centravanti.