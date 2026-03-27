Rafa punta il Napoli, la Gazzetta scrive: "La rincorsa di Leao"

vedi letture

Rafael Leao ha messo nel mirino il Napoli ma la sua presenza al "Maradona" in occasione del big match di Pasquetta contro i partenopei non è così certa, anzi è in dubbio al momento. Il portoghese ha effettuato, come riportato da MilanNews.it nella giornata di ieri, alcuni esami aggiuntivi all'estero sull'adduttore che così tante grane gli sta dando in questa stagione: in questi giorni ha avuto il permesso dal Milan di lavorare in solitaria e con cure specifiche in Portogallo.

Ed è proprio questo che viene raccontato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che titola così: "La rincorsa di Leao". Si legge: "Rafa in Portogallo, si allena da solo per tenersi il Milan". Nel sottotitolo poi si scende un pochino più nel merito della questione: "Mercoledì il consulto all'estero con uno specialista, ora lavora con preparatori di fiducia vicino ai figli". Tutto questo lavoro è propedeutico al rientro in Milanello in condizione per poter essere schierato in campo. Recita ancora la rosea: "Ieri la decisione di tornare a casa con l'ok del club: rientrerà a Milanello a inizio settimana"