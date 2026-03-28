Rossoneri in nazionale, Gazzetta: "Rabiot in campo per 97 minuti. Modric risparmiato: solo dieci"

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La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in merito ai giocatori del Milan impegnati nelle scorse ore in nazionale: "Rabiot in campo per 97 minuti. Modric risparmiato: solo dieci". La Francia di Adrien Rabiot e Mike Maignan ha battuto 2-1 il Brasile ed entrambi i rossoneri sono rimasti in campo per tutta la partita. Domenica sera alle 21 italiane, la squadra francese sarà impegnata in un'altra amichevole negli Stati Uniti contro la Colombia e l'augurio dei milanisti è il ct Deschamps non spremi troppo Rabiot e Maignan.

Il Brasile sarà invece il prossimo avversario della Croazia di Luka Modric, ieri in campo contro la Colombia: il centrocampista rossonero è entrato in campo solo negli ultimi dieci minuti della partita. Il "rischio" ora è che il minutaggio dell'ex Real Madrid aumenti nella prossima amichevole contro i verdeoro di Carlo Ancelotti.