Nazionali, ieri in campo Inghilterra, Serbia ed Ecuador: come sono andati i rossoneri?

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Ieri, tra le tante amichevoli giocate, sono stati tre i rossoneri chiamati in causa con le rispettive nazionali. Il primo è Fikayo Tomori, con la sua Inghilterra che ha giocato contro l’Uruguay, il secondo è Pavlovic in Spagna-Serbia e il terzo Pervis Estupinian in Marocco-Ecuador. Vediamo i risultati e i minuti giocati dai tre difensori allenati da Massimiliano Allegri.

INGHILTERRA-URUGUAY 1-1

Wembley, Inghilterra, ore 20:45

Tomori - titolare, sostituito al 68', 67 tocchi, 94% passaggi completati (60/64), 75% duelli aerei vinti (3/4), 2 salvataggi estremi

SPAGNA-SERBIA 3-0

Estadio de la Ceramica, Spagna, ore 21:00

Pavlovic - titolare, sostituito al 82', 52 tocchi, 88% passaggi completati (37/42), 2 salvataggi estremi

MAROCCO-ECUADOR 0-1

Stadio Riyadh Air Metropolitano,Madrid, ore 21:15

Estupinian - panchina, entrato al 69'