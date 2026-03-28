Nazionali, ieri in campo Inghilterra, Serbia ed Ecuador: come sono andati i rossoneri?
Ieri, tra le tante amichevoli giocate, sono stati tre i rossoneri chiamati in causa con le rispettive nazionali. Il primo è Fikayo Tomori, con la sua Inghilterra che ha giocato contro l’Uruguay, il secondo è Pavlovic in Spagna-Serbia e il terzo Pervis Estupinian in Marocco-Ecuador. Vediamo i risultati e i minuti giocati dai tre difensori allenati da Massimiliano Allegri.
INGHILTERRA-URUGUAY 1-1
Wembley, Inghilterra, ore 20:45
Tomori - titolare, sostituito al 68', 67 tocchi, 94% passaggi completati (60/64), 75% duelli aerei vinti (3/4), 2 salvataggi estremi
SPAGNA-SERBIA 3-0
Estadio de la Ceramica, Spagna, ore 21:00
Pavlovic - titolare, sostituito al 82', 52 tocchi, 88% passaggi completati (37/42), 2 salvataggi estremi
MAROCCO-ECUADOR 0-1
Stadio Riyadh Air Metropolitano,Madrid, ore 21:15
Estupinian - panchina, entrato al 69'
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