Nazionali, stasera in campo USA-Belgio: sarà Pulisic vs Saelemaekers
Continuano le partite delle nazionali, tra qualificazioni mondiali e amichevole in preparazione proprio di questo. Oggi è il turno delle amichevoli e tra le tante partite che si giocheranno, sarà il turno anche degli Stati Uniti e dei diavoli rossi del Belgio. Le probabili formazioni riportano entrambi i rossoneri, Pulisic per gli Usa e Saelemaekers per il Belgio, titolari. La partita si giocherà ad Atlanta alle 15:30 locali, 20:30 orario italiano.
PROBABILI FORMAZIONI
USA (3-4-2-1) - Freese, Richards, McKenzie, Trusty, Weah, Tessmann, McKennie, A. Robinson, Pulisic, Aaronson; Balogun.
CT Mauricio Pochettino
BELGIO (4-3-3) - Sels; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Raskin, Saelemaekers, De Ketelaere, Doku.
CT Rudi Garcia
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